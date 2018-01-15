Законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в случае его принятия создаст риски для прав и свобод человека. Так считает представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня действительно есть угроза, что в том виде, как этот законопроект подготовлен ко второму чтению и может быть утвержден, что действительно будет нести определенные риски правам и свободам человека", - сказал Михаил Чаплыга.

Также он отметил, что у законопроекта много противоречий Конституции Украины.

Понятие "военное положение", существующее в положениях Конституции Украины, фактически замещается понятием "осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор вооруженной российской агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях", что размывает понимание полномочий органов государственной власти и создает риски правам человека.

"Когда вводится военное положение, то есть не только право государства ограничивать, но также и четко прописаны обязанности (в частности, по защите населения)", - уточнил Чаплыга.

Кроме того законопроект не отвечает даже первоначальной задумке президента, который предложил его идею. "Я думаю, что если этот закон будет проголосован в том виде, в котором он есть, то в интересах самого президента будет ветировать его и еще раз обратиться к парламенту с тем проектом закона, который был до первого чтения. Потому что с теми правками, которые вносились для поиска политического компромисса, как мне кажется, он абсолютно не соответствует той идее, которую закладывал президент", - отметил представитель омбудсмена.

Ранее "Страна" писала, что нардепы всех фракций пришли к договоренности по всем поправкам в законопроекте о деоккупации Донбасса.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада поддержала за основу законопроект о деоккупации Донбасса 6 октября. "За" проголосовали 233 народных депутатов. Таким образом, АТО может перейти в самооборону Украины, Объединенный штаб ВСУ - заменить Антитеррористический центр в роли руководителя защиты территорий государства. Из документа исключили упоминание о минских договоренностях.