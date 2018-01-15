За прошлый год в Киевской городской государственной администрации обратилось более 200 000 граждан с преимущественно вопросами коммунального характера. Об этом сообщили в управлении по вопросам обращений граждан аппарата КГГА.

Так, среди основных вопросов, которые нарушают граждане, главное место от общего количества занимают вопросы коммунального хозяйства и благоустройства - 43%; вопросы социальной защиты - 12,9%; жилищного обеспечения - 4,9%; здравоохранения - 4,9%.

Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

Наибольшее количество обращений поступило в управление по вопросам обращений граждан от жителей Днепровского (11,7%) и Шевченковского (11,3%) районов, меньше всего - от жителей Подольского (7,3%) и Печерского (6,7%) районов Киева.

Напомним, украинцам разрешили не платить "рекомендованные платежи" за газ в квитанциях ЖКХ.

Также мы писали, что киевлянам будут приходить СМС-оповещения в случае ЧП или катастрофы.