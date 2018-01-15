Международный валютный фонд заявил, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции, означает нарушение обязательств Украиной.

Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, текст которого обнародовала "Европейская правда".

Письмо адресовано главе администрации президента Украины Игорю Райнину. Рон ван Роден категорически исключает возможность, что МВФ согласится с принятием законопроекта в данной редакции.

"Относительно того проекта, который был представлен 22 декабря, у нас есть серьезные оговорки, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендация Венецианской комиссии", - говорится в тексте письма.

МВФ перечислил девять системных замечаний к тексту существующего законопроекта. В частности, говорится, что законопроект создает юридические возможности для дополнительных задержек в создании антикоррупционного суда. Также в МВФ требуют, чтобы в АП предоставили представителям международных доноров Украины в антикоррупционных вопросах право блокировать назначение не добропорядочных судей.

"МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии ", - говорится в документе.

Напомним, что Рада после каникул сразу займется реинтеграцией Донбасса и Антикоррупционным судом.

Как сообщала "Страна", глава Минфина признал, что без Антикоррупционного суда транша МВФ не будет