Бывший ректор одного из частных высших учебных заведений Киева незаконно присвоил почти 300 тыс. грн имущества учреждения, за что теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В 2017 году, находясь на указанной должности, он приобрел у частного общества товарно-материальных ценностей на сумму свыше 270 тыс. гривен за счет средств на банковском счете вуза.

В частности он купил товары для ремонта, керамическую плитку, сантехнику, мебель для ванных комнат и кухни и т.д.

В дальнейшем, не имея цели ставить полученные товары на баланс вузов, бывший ректор вывез их с территории учебного заведения и распорядился по своему усмотрению.

Сейчас по данному факту экс-чиновнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время досудебное следствие в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд г.Киева для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно имя киевского ректора, требовавшего взятку от отчисленного студента.

Также напомни, в Одессе ректора будущих аграриев задержали на взятке в полмиллиона гривен.