В Праге молодой спортсмен убил судью, толкнув ядро ему прямо в грудь
На городских соревнованиях в Праге произошел несчастный случай: легкоатлет не рассчитал траекторию и толкнул ядро, которое ударило судью в грудь.
Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на чешскую газету "Блеск".
Трагедия произошла в одном из спортивных залов легкоатлетического комплекса в столичном районе Страгов.
Один из молодых участников соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию полета шестикилограммового снаряда.
"Это был несчастный случай", - заявил представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода.
Оперативная медицинская помощь, которую пытались оказать несчастному находившиеся в зале спортивные врачи, не привела к успеху.
Судья соревнований, у которого от удара была проломлена грудная клетка, умер, не приходя в сознание.
Как сообщала "Страна", в лучшем хоккейном клубе Казахстана уволили тренера и зарезали барана, чтобы улучшить результаты в новом году.
Ранее появилось видео, как главный тренер набросился с кулаками на судью после удаления игрока.