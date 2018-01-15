На городских соревнованиях в Праге произошел несчастный случай: легкоатлет не рассчитал траекторию и толкнул ядро, которое ударило судью в грудь.

Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на чешскую газету "Блеск".

Трагедия произошла в одном из спортивных залов легкоатлетического комплекса в столичном районе Страгов.

Один из молодых участников соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию полета шестикилограммового снаряда.

"Это был несчастный случай", - заявил представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода.

Оперативная медицинская помощь, которую пытались оказать несчастному находившиеся в зале спортивные врачи, не привела к успеху.

Судья соревнований, у которого от удара была проломлена грудная клетка, умер, не приходя в сознание.

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