Во вторник, 16 января, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса и включить в повестку дня закон об Антикоррупционном суде.

Об этом говорится в повестке дня заседаний на 16-19 января, опубликованной на сайте парламента.

В первый пленарный день в новом году народные депутаты рассмотрят вопрос национальной безопасности и обороны. На рассмотрение вынесен президентский проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Предложены также законопроекты, внесенные главой государства в Верховную Раду, о Высшем антикоррупционном суде и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

Как сообщала "Страна", после публикаций "писем к ФСБ" нардеп требует от СБУ расследовать госизмену Порошенко.

Напомним, грузинский телеканал Рустави-2 обнародовал письма Порошенко в ФСБ, где говорится об инвестициях в интересах России.