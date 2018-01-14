В решающем матче Континентального Кубка сезона-2017-2018 года белорусская "Юность" обыграла казахстанский "Номад" со счетом 5:2 и стала обладателем второго по значимости европейского хоккейного кубка.

Об этом сообщает ХК "Донбасс".

"Юность" подтвердила статус фаворита турнира, который проходил в столице Беларуси на домашней арене клуба.

В решающем матче подопечные бывшего тренера национальной сборной Украины Михаила Захарова обыграли казахстанский "Номад" и завоевали третий в своей истории титул чемпионов Континентального Кубка, выиграв группу, в которой также выступали выиграли финальную группу, в которой также были "Шеффилд" (Англия) и "Риттен" (Италия).

Примечательно, что вместе с командой трофей выиграл украинский нападающий Андрей Михнов, который стал автором победной шайбы белорусского клуба.

Для "Юности" это третий Континентальный кубок в истории, что стало рекордом турнира. Победа в Кубке позволит белорусскому клубу принять участие в групповом раунде следующего сезона Лиги чемпионов. Таким образом, в сезоне-2018-2019 Беларусь будет представлена в сильнейшем еврокубке двумя командами.

Кроме того, минская команда завоевала путевку в хоккейную Лигу чемпионов-2018/19.

Как сообщала "Страна", ХК "Донбасс" добыл 25 побед подряд в чемпионате Украины по хоккею.

Напомним, ранее стало известно когда и с кем играет ХК "Донбасс" в Континентальном кубке IIHF.