В Чили произошло мощное землетрясение, есть жертвы
В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,1 баллов, в результате которого как минимум двое человек погибли, и еще 65 пострадали. Об этом сообщает news.com.au.
По словам чиновников, эпицентр толчков находился в 36 км северо-западнее города Акари, на южном побережье Перу.
Землетрясение уничтожило глинобитные здания.
Фото: news.com.au
Геологическая служба США сообщила, что тесемар имел величину 7,1 по сравнению с более ранним расчетом с магнитудой 7,3.
Губернатор провинции Ямила Осорио сообщила в своем Twitter-аккаунте об одном погибшем, которого раздавило обломком скалы в населенном пункте Яука.
Также со ссылкой на муниципальную власть Осорио рассказала о 20 легкораненых по всей провинции.
Сообщается также о повреждении некоторых автомобильных дорог. Угрозы цунами нет.
Как сообщала "Страна", после землетрясения у берегов Гондураса на Карибах объявили угрозу цунами.
Ранее "Страна" писала, что Японию несколько часов сотрясала паника после ошибочного предупреждения о землетрясении.