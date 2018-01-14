В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,1 баллов, в результате которого как минимум двое человек погибли, и еще 65 пострадали. Об этом сообщает news.com.au.

По словам чиновников, эпицентр толчков находился в 36 км северо-западнее города Акари, на южном побережье Перу.

Землетрясение уничтожило глинобитные здания.

Фото: news.com.au

Геологическая служба США сообщила, что тесемар имел величину 7,1 по сравнению с более ранним расчетом с магнитудой 7,3.

Губернатор провинции Ямила Осорио сообщила в своем Twitter-аккаунте об одном погибшем, которого раздавило обломком скалы в населенном пункте Яука.

Также со ссылкой на муниципальную власть Осорио рассказала о 20 легкораненых по всей провинции.

Сообщается также о повреждении некоторых автомобильных дорог. Угрозы цунами нет.

Как сообщала "Страна", после землетрясения у берегов Гондураса на Карибах объявили угрозу цунами.

Ранее "Страна" писала, что Японию несколько часов сотрясала паника после ошибочного предупреждения о землетрясении.