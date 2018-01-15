Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал письма Порошенко к ФСБ, опубликованные телеканалом "Рустави-2".

Как написал Михо в своем Facebook, он доверяет грузинским журналистам.

"Аргумент о дате официального бракосочетания не убедителен. Люди могут жить в браке и без официальной регистрации. Тем более, если утверждать, что это вброс ФСБ, не нужно считать их такими дураками, что они эти факты не проверили. Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ, - написал Саакашвили.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

При этом Саакашвили считает, что Порошенко действительно поддерживает связь с Россией.

"Я знаю, что 29 декабря, в телефонном разговоре с Путиным, Порошенко просил сотрудничества в деле против меня. Я стою на своем, мне слабо вериться что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят", - отметил Саакашвили.

Как сообщала "Страна", сын Порошенко рассказал, когда и где он познакомился с женой.

Ранее "Страна" віясняла, кто и зачем написал покаянное "письмо Порошенко" к ФСБ.