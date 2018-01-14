Атаковавшей президента Земана секстремистке Femen дали срок и высылают из Чехии
Напавшая на президента Чехии Милоша Земана активистка Femen получила условный срок и будет депортирована из страны. Об этом пишет ТАСС.
В воскресенье, 14 января, суд пятого пражского района приговорил активистку группы Femen украинку Ангелину Диаш к трем месяцам условно и депортации из республики. Об этом сообщила журналистам адвокат Луция Грда.
Суд рассматривал дело Диаш в ускоренном порядке. Украинку обвиняли в хулиганстве. Ей грозило до трех лет тюрьмы.
"Диаш приговорена к трем месяцем заключения условно с испытательным сроком один год, - отметила Грда. - Она будет депортирована из Чехии, хотя считает себя невиновной".
Ранее "Страна" сообщала, что Диаш организовала нападение на Земана, который пришел проголосовать на избирательный участок в одной из пражских школ.
Увидев его, она скинула с себя куртку и, выкрикивая на английском языке грубые ругательства в адрес президента, пыталась толкнуть главу государства в спину. Охранник Земана спас его от падения.