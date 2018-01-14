В Днепропетровской области спасатели пришли на помощь двухлетнему мальчику, который застрял в батарее. Об этом сообщает ТСН.

Ребенок играл на кухне. Взрослые не заметили, как мальчик засунул голову между секцией батареи и трубой, а вытащить ее обратно уже не смог.

Мальчик застрял, упершись лбом в стену. Семья пыталась намылить малыша, чтобы он выскользнул из ловушки, но это также не помогло.

Спасатели отогнули трубу и освободили ребенка. Мальчик почти не пострадал, только получил ожог уха от горячей батареи.

Фото: ru.tsn.ua

Фото: ru.tsn.ua

Фото: ru.tsn.ua

Как сообщала "Страна", в Черкассах обоих родителей посадили за смерть младенца из-за перевернутой чашки кофе.

Напомним, в Донецкой области мать в попытках согреть грудного ребенка обогревателем обожгла малыша и спалила дом.