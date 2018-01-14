Boeing представил концепцию гиперзвукового беспилотника для военных
Компания Boeing представил проект гиперзвукового беспилотника, который сможет развить скорость до 6,2 тысячи километров в час. Об этом сообщает Aviation Week.
Новый летательный аппарат разработают, если он получит финансирование от военных.
В настоящее время несколько американских компаний занимаются разработкой гиперзвуковых беспилотников, которые, по их заявлениям, на вооружении должны будут занять нишу самолетов SR-71 Blackbird.
Помимо Boeing разработкой таких аппаратов занимаются американские компании Lockheed Martin и Northrop Grumman.
Гиперзвуковой Boeing немного напоминает SR-71. Модель беспилотника выполнена по схеме "бесхвостка" с наклоненными в стороны килями. Крыло беспилотника имеет большую стреловидность.
Фото: twitter.com/AvWeekGuy
Модель оснащена двумя реактивными двигателями, расположенными в мотогондолах под фюзеляжем беспилотника. Какие именно силовые установки планируется использовать на новом беспилотнике, не раскрывается.
В компании заявили, что аддитивные технологии позволят напечатать двигатель с воздухозаборником, компрессором и камерой сгорания, причем наиболее горячие элементы установки еще при печати получат интегрированную систему охлаждения. При старых технологиях производства каналы для охлаждения пришлось бы высверливать и фрезеровать в детали.
Как сообщала "Страна", в США создают также сверхзвуковой пассажирский самолет.
Напомним, что США покупают в Украине старые советские самолеты для тренировок своих военных.