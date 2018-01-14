Компания Boeing представил проект гиперзвукового беспилотника, который сможет развить скорость до 6,2 тысячи километров в час. Об этом сообщает Aviation Week.

Новый летательный аппарат разработают, если он получит финансирование от военных.

В настоящее время несколько американских компаний занимаются разработкой гиперзвуковых беспилотников, которые, по их заявлениям, на вооружении должны будут занять нишу самолетов SR-71 Blackbird.

Помимо Boeing разработкой таких аппаратов занимаются американские компании Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Гиперзвуковой Boeing немного напоминает SR-71. Модель беспилотника выполнена по схеме "бесхвостка" с наклоненными в стороны килями. Крыло беспилотника имеет большую стреловидность.

Фото: twitter.com/AvWeekGuy

Модель оснащена двумя реактивными двигателями, расположенными в мотогондолах под фюзеляжем беспилотника. Какие именно силовые установки планируется использовать на новом беспилотнике, не раскрывается.

В компании заявили, что аддитивные технологии позволят напечатать двигатель с воздухозаборником, компрессором и камерой сгорания, причем наиболее горячие элементы установки еще при печати получат интегрированную систему охлаждения. При старых технологиях производства каналы для охлаждения пришлось бы высверливать и фрезеровать в детали.

Как сообщала "Страна", в США создают также сверхзвуковой пассажирский самолет.

Напомним, что США покупают в Украине старые советские самолеты для тренировок своих военных.