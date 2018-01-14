Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин инициировал расширение полномочий полиции для борьбы с незаконным перемещением оружия из зоны АТО.

Об этом он написал в Facebook.

"У нас уже четвертый год продолжается антитеррористическая операция, но у полиции до сих пор отсутствуют законные инструменты для противостояния постоянным взрывам на территории государства. Некоторое количество совершенных преступлений с использованием гранат и взрывных устройств раскрыто, преступники установлены и задержаны, но это борьба уже с последствиями. Сегодня полицейский не может провести тщательный досмотр подозрительного лица или автотранспорта без соответствующего решения суда или согласия владельца авто", - отметил Аброськин.

По его словам, нынешние законы рассчитаны на мирную жизнь и не дают возможности эффективно противостоять угрозам современного военного времени.

Аброськин предложил принять указ президента об усилении борьбы с организованной преступностью. Он также отметил, что полиция ежедневно изымает большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Так, боевые гранаты в последнее время стали обычным атрибутом для разрешения любых споров и конфликтных ситуаций как в прифронтовых регионах, так и в мирных областях.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщала "Страна", под Винницей мужчина бросил гранату в дом бывшей любовницы и ее мужа.

Ранее "Страна" также писала, что в Киевской области брат бросил гранату в сестру.