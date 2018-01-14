Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк заявил, что в деле об убийстве юриста Ирины Ноздровской могут появиться новые подозреваемые. Это люди, которые знали об этом преступлении, но ничего не сообщили полицейским. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

Шкиряк отметил, что могли быть люди, которые знали об этом преступлении и их ждет уголовная ответственность. Но они станут подозреваемыми после того, как им будет выдвинуто подозрение.

При этом он отметил, что проведенные по делу экспертизы подтверждают причастность к убийству арестованного Юрия Россошанского.

"Доказательная база, собранная сотрудниками Нацполиции, направлена в суд, она неопровержима и не подлежит сомнению. Подозреваемый признался, хотя и не раскаялся. Он считает свой поступок оправданным. В ходе следственного эксперимента он воссоздал весь инцидент. Важно сказать, что здесь нет политической составляющей, это личная неприязнь двух семей, человеческий фактор, подогретый алкоголем. Есть результаты анализа ДНК, также на сегодня проводится - часть завершена, часть еще проводится - свыше 70 криминалистических экспертиз, которые по предварительным данным подтверждают, вместе с тем, что уже есть, что к этому убийству причастен Юрий Россошанский", - утверждает советник главы МВД.

Он также заявил, что публичная огласка, которая возникает вокруг таких резонансных дел, только вредит расследованию.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокаты семьи Ноздровской сомневаются в вине Россошанского.