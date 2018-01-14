Экипаж иранского нефтяного танкера Sanchi, который полностью затонул спустя неделю после начала пожара, признали погибшим. Об этом сообщает Рresstv.

По словам представителя спецподразделения по расследованию инцидента Мохаммада Растада, имеющиеся доказательства свидетельствуют о мгновенной смерти людей в результате сильного взрыва и последующих выбросов токсичных продуктов горения.

Напомним, танкер взорвался после столкновения с китайским сухогрузом CF Crystal.

По словам членов экипажа китайского сухогруза, 32 члена экипажа иранского танкера погибли из-за сильного взрыва и выброса токсичного газа.

Поисковая миссия по извлечению тел погибших с корабля была приостановлена ​​из-за периодических взрывов на танкере.

Как сообщала "Страна", 14 января иранский танкер "Sanchi" затонул в Восточно-Китайском море, оставив вокруг себя горящое нефтяное пятно.