В скандальной истории с загадочными письмами Петра Порошенко к ФСБ России появился неожиданный и романтический, если бы не обстоятельства, поворот.

Чтобы развеять домыслы, которые возникли после публикации грузинским телеканалом Рустави-2 писем его отца в российскую ФСБ, сын президента Украины Алексей Порошенко сообщил в своем Facebook, когда и где он познакомился со своей женой Юлией.

"Сегодня был повод еще раз вспомнить приятные моменты в жизни. Как все началось, когда впервые увидел свою будущую жену на лекции "Strategy, Structure and Incentives", во время обучения на программе MBA в INSEAD в 2011 году. И все незабываемые эмоции и чувства к вам: первое свидание, предложение жениться и, собственно, сама свадьба", – написал Алексей Порошенко.

"Yulia Poroshenko, очень жалею, что не встретил тебя хотя бы на 4 года раньше, потому что каждый день с тобой – это счастье", – добавил сын президента Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что у Порошенко назвали фейком опубликованные его "письма в ФСБ", потому что сын еще не был женат, а также о том, что на грузинском телеканале Рустави-2 уверяют, что письма Порошенко в ФСБ - подлинные.