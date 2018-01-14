Известный российский артист цирка и дрессировщик хищных животных Эдгард Запашный предложил сделать на форме российских олимпийцев надпись "СССР" после того, как Международный олимпийский комитет разрешил сборной России участвовать в Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Об этом Эдгард сообщил на своей странице в Instagram.

Российские атлеты смогут выступить в форме с надписью OAR (олимпийский атлет из России).

"Меня, как и многих из вас, раздражает, что Россия поедет на Олимпийски игры под нейтральным флагом. Мое предложение: давайте напишем на форме "СССР". Ведь страны такой нет, придраться не к чему. Это будет просто символика.

Россия является правопреемником Советского Союза. И самое главное - больше, чем современную Россию, в нашей цивилизации боялись только Советского Союза. Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся!

Пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью "СССР" и разорвут там всех нафиг", – сказал Запашный.

Как сообщала "Страна", МОК показал, в какой форме на Олимпиаде-2018 выступит сборная России по хоккею.