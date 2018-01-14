В Харькове прошел последний матч 29 тура Украинской хоккейной лиги, где молодежный хоккейный клуб "Динамо" принимал "Галицких Львов".

Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу "Галицких Львов", который не только впервые в регулярном чемпионате выиграли у харьковчан, но и сделали это на чужой площадке. Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Обе команды начали поединок с активных атак, но все покушения на ворота защитники команд сводили "на нет". Счет удалось открыть лишь в середине первого периода – в меньшинстве отличился форвард "Галицких Львов" Николай Дворник. Остальную часть первой двадцатиминутки МХК "Динамо" пыталось сравнять счет, неоднократно атакуя ворота противника, но надежная игра Владислава Вязовова не позволила харьковчанам отыграться.

Хоть "динамовцы" старались активно покушаться на ворота команды из Новояворовска, но удача была явно не на их стороне. На экваторе встречи подопечным Михаила Чиканцева удалось удвоить счет точным броском Ильи Генералова.

Отметим, что две первых шайбы новояворовской команды в этом матче были заброшены при игре в меньшинстве. Всего "Галицкие Львы" забросили уже 10 шайб в меньшинстве в этом сезоне, и по этому показателю их опережает только "Донбасс" (14 шайб).

На 34-й минуте матча ошибкой харьковских защитников воспользовался форвард "львов" Никита Муртищев, который в результате быстрой атаки забросил третью безответную шайбу в ворота своей бывшей команды. Сократить разрыв между клубами под конец второго периода удалось капитану "Динамо" Владимиру Чердаку, который мощным броском переиграл голкипера "Львов".

Интригу в поединок вернул нападающий МХК "Динамо" Дмитрий Халин, который в большинстве обыграл Владислава Вязовова, и сделал счет 3:2.

За 11 минут до конца поединка харьковчане получили отложенный штраф, который успешно реализовал капитан "львов" Всеволод Толстушко, увеличивший разрыв между командами до двух шайб.

Активными атаками "динамовцы" показали, что очки отдавать не готовы, и третью шайбу в ворота новояворовского клуба отправил Никита Олейник. Хоть "сине-белые" активно прессинговали противника, сравнять счет им так и не удалось.

Ранее "Страна" сообщала, что ХК "Донбасс" установил новый рекорд результативности сезона в матче с "Волками".