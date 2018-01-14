"Юго-Западная железная дорога" дополнит пригородные поезда вагонами - составы станут длиннее, а шестивагонных поездов будет не более 10 единиц. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам исполняющего обязанности директора регионального филиала Романа Веприцкого, пассажиропоток будет проанализирован.

Составность электропоездов увеличится до шести, восьми, десяти или двенадцати вагонов.

"Чтобы максимально обеспечивать потребности населения в пригородных перевозках, будем отходить от шестивагонных составов повсюду, где есть потребность в длинных составах. Я уже поставил задачу, чтобы до 15 января количество шестивагонок на железной дороге не превышала десяти единиц", - заявил он.

В Юго-Западной железной дороге дополнительно отмечают, что сейчас обеспечивают формирование восьмивагонних пригородных поездов вместо шестивагонных на наиболее популярных направлениях.

Как сообщала "Страна", в Украине остался курсировать только один российский поезд.

Напомним также, что "Укрзализныця" отменит 10 поездов из-за малого спроса.