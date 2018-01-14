В субботу, 13 января, акапельная формация "Пиккардийская терция" в Щедрый вечер выступила на Вечевой площади Ивано-Франковска.

На концерт в центр города пришли около 200 человек. Об этом сообщает "Мисто".

Солист "Пиккардисьйкой терции" Ярослав Нудык рассказал, что музыканты привезли те колядки и песни, которые обычно поются на рождественские праздники.

Как известно, в репертуаре вокальной формации почти 300 композиций, среди которых классические произведения, обработки народных песен и собственные композиции.

Концерт состоялся в рамках 9-го международного фестиваля "Коляда на Майзлях".

Как сообщала "Страна", Порошенко также записал рождественское видео в храме УПЦ КП под Пиккардийскую терцию.

Напомним также, что колядники в Верховной Раде получили мандарины от Парубия.