Солдаты 93-й Отдельной механизированной бригады (ОМБр) опубликовали видео ночной стрельбы артиллерии на странице Facebook.

Это видео тактических учений по артиллерийской стрельбе.

"Ночные стрельбы артиллерии - это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище. Бойцы 93-й ОМБр сняли видео боевых учений", - говорится в сообщении бригады.

Трассирующие снаряды создают особую магию, когда начинают светиться во время полетов. Несмотря на то, что снаряды были разработаны в начале первой мировой войны, широкое применение они получили во время Великой мировой войны.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве поймали дезертира, который командовал артиллерийским дивизионом.

Напомним также, что под Николаевом во время учений загорелась самоходная артиллерийская установка.