В Турции пассажирский самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Анкары, съехал со взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Трабзона и каким-то чудом завис на краю обрыва. Фото с места происшечтвия публикует издание Daily Sabah.

На борту судна находились 162 пассажира и экипаж. Среди пассажиров возникла паника. По данным властей, всех удалось успешно эвакуировать.

"Все 162 пассажира и экипаж на борту были эвакуированы и находятся в безопасности", - сказал губернатор Трабзона Юсель Явуз.

"Мы находились в самолете не менее 20 минут, ожидая, что кто-то придет на помощь", - рассказала одна из пассажирок.

"В салоне самолета чувствовался запах топлива, и мы все думали, что самолет взорвется, но этого к счастью не произошло", - добавила она

Аэропорт Трабзона на время закрыли после инцидента, причина ЧП пока еще неизвестна.

Фото: dailysabah.com

Фото: dailysabah.com

Фото: dailysabah.com

Фото: sabah.com.tr

Фото: sabah.com.tr

Фото: sabah.com.tr

Фото: sabah.com.tr

Фото: sabah.com.tr

Как сообщала "Страна", пассажиров Боинга, который в "Борисполе" врезался в грузовик с едой, пересадили в резервный самолет.