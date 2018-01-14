Приемная дочь режиссера Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу Дилан опубликовала открытое письмо в The Los Angeles Times, где напомнила, что еще в 1992 году обвинила Вуди Аллена в сексуальном насилии.

Фэрроу обратилась к Голливуду с вопросом, почему ее письмо тогда не повлияло на репутацию режиссера, хотя следствие нашло основания для обращения в суд, а актрисы, выступающие против домогательств, продолжают сниматься в фильмах Аллена.

Дилан Фэрроу выразила надежду, что время для справедливости настало.

"Ни одного хищника не может оправдывать его талант или гениальность. Ни одна скала не должна остаться непоколебимой. Принципы движения нужно применять ко всем без исключения", - отметила она.

Впервые Дилан Фэрроу нарушила молчание в 2014 году - в колонке для издания The New York Times. Это произошло после того, как Вуди Аллену был удостоен почетной награды имени Сесила Би ДеМилла за выдающийся вклад в индустрию развлечений на премии "Золотой глобус".

"Когда мне было семь лет, Вуди Аллен взял меня за руку и повел на темный чердак на втором этаже нашего дома. Там он сказал мне лечь на живот и играть с железной дорогой моего брата. А потом он совершил надо мной насилие. Пока он это делал, он говорил мне, что я хорошая девочка, что это наш общий секрет, мы поедем в Париж и он снимет меня в кино. Я помню, как игрушечный поезд ездил передо мной кругами", - рассказывает Дилан.

Вуди Аллен оправдывался, говорил, что рассказ сфабрикован его бывшей женой. После развода он хотел отобрать у неё детей, но эта история всплыла и у него не получилось этого сделать.

Факт остаётся фактом, и слова девочки были не раз подтверждены, но уголовного дела на Аллена так и не завели.

Как сообщала "Страна", в октябре 2017 года десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Из-за громкого секс-скандала он потерял работу и жену.

Впоследствии Американская академия кино приостановила членство Вайнштейна. Также Харви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им и его братом Бобом кинокомпании The Weinstein Company.