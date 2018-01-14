Народный депутат Виталий Куприй анонсировал представление депутатского запроса в СБУ по факту государственной измены Порошенко. Об этом он написал на странице в Facebook.

"Я считаю, что общество должно четко знать об идентичности почерка Порошенко с его просьбой к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты.

Отдельно важно понять в каких отношениях был старший сын президента со своей женой до 2007 года. И если будут найдены доказательства их личного знакомства, то у меня не останется никакого сомнения в подлинности докладной записки Порошенко в ФСБ. Ведь для него нет никакой проблемы заявить, что его дети находятся в браке - это же о гражданском браке идет речь.

Запрос подам завтра, озвучат с трибуны Верховной Рады его в пятницу. В феврале сообщу общественность о результате", - написал Куприй.

Фото: facebook.com/kupriyofficial

Ранее "Страна" разбиралась в том, кто и зачем написал покаянное "письмо Порошенко" к ФСБ.

Также "Страна" писала, что на грузинском телеканале Рустави-2 уверяют, что письма Порошенко в ФСБ - подлинные.