В полиции Украины намерены создать открытый реестр педофилов, подобный тому, что ранее обнародовали в Польше. Его цель - усилить ответственность за сексуальное насилие в отношении детей.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Эти извращенцы уничтожают наше будущее. Ответственность за их действия в соответствии с действующим законодательством настолько гуманное, что позволяет делать им это снова. Актуально внесение изменений относительно усиления ответственности по статье преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет. Только так защитим от отбросов наших детей", - отметил он.

По его словам, только за минувшие сутки в было совершенных два "ужасных факта издевательства над нашим будущим".

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Аброськин отметил, что вчера, 13 января в одном из поселков Бердянского района в результате проведения следственных действий был задержан местный житель. Предварительно установлено, что он вечером 13 января по месту жительства неестественным способом изнасиловал сына своей сожительницы - пятилетнего мальчика.

Кроме того, 13 января в селе Балаклейского района также задержан местный житель. Предварительно установлено, что он в своей квартире пытался неестественным способом изнасиловать одиннадцатилетнюю девочку.

Как сообщала "Страна", под Харьковом психопат-педофил надругался над девочкой, которая пришла щедровать.

Ранее мы писали, что под Харьковом педофил надругался над 8-летней девочкой, заманив интересной игрой.