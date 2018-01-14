В Государственной фискальной службе рассказали, что ряд компаний ожидают проверки налоговиков уже в 2018 году.

В перечне - бизнес, имеющий наивысшие критерии риска. Об этом сообщает "Маркер".



Согласно Закону №1728, весной пищевые предприятия могут проверять без предупреждений.

В общей сложности бизнес ожидают 27169 проверок от различных контролирующих структур, наиболее массовыми из которых станут проверки:

Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций – 7917; Государственная фискальная служба – 6028; Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей – 5324; Государственная служба Украины по вопросам труда и ее территориальные органы – 5211; Государственная экологическая инспекция Украины — 4118.

Больше всего посещений налоговиков ожидается в Киевской, Харьковской и Одесской областях, а основными объектами их проверок станут компании, которые занимаются оптовой торговлей, сельским хозяйством и строительством.

Одновременно органы ДФС уменьшают количество внеплановых мероприятий - в 2016 году проведено 16,1 тысяч внеплановых проверок, в 2017 году лишь 15,1 тысяча таких проверок.

Подразделениями аудита органов ДФС за 11 месяцев 2017 года нарушителям законодательства доначислено денежных обязательств на сумму 25,1 млрд. гривен, обеспечено согласование 16,0 млрд., в том числе 5,3 млрд. налога на прибыль и 4,3 млрд. налога на добавленную стоимость.

Проверять, как объяснили в ГФС, будут компании, имеющие наивысшие критерии риска, определенные приказом Министерства финансов Украины:

уровень уплаты налогов ниже чем в среднем по отрасли;

задекларированная убыточность предприятия;

связь с контрагентами, пребывающими в стадии банкротства, ликвидации или розыске;

имеются различия между налоговыми обязательствами и налоговым кредитом.

Особенно "повезет" компаниям, работающим в сфере реализации продуктов питания, поскольку с апреля 2018 года вступает в силу закон 2042-VIII о государственном надзоре за пищевыми продуктами.

Как сообщала "Страна", в Кабинете министров собираются освободить концессионеров от налогов.