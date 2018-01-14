В субботу вечером, 13 января, в Вашингтоне на отеле Trump International появилась световая проекция с изображениями емодзи и словом shithole, что переводится как "вонючая дыра".

Напомним, что 11 января на встрече с сенаторами президент США Дональд Трамп назвал "грязными дырами" африканские страны, откуда в Соединенные Штаты приезжают мигранты.

В ООН уже назвали эти слова проявлением расизма.

Об акции протеста в своем Twitter сообщил журналист Робин Белл, который является автором проекции и нередко устраивает подобные мероприятия.

Фото: twitter.com/bellvisuals

Свое сообщение Робин Белл снабдил хэштегом #resist (сопротивление).

Так, в августе 2017 году Белл организовал проекцию на фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке. На изображении президент России Владимир Путин говорил Трампу: "Рад помочь, бро!".

"Страна" ранее сообщала, что Трамп назвал психом автора скандальной книги о новой команде Белого дома.