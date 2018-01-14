Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Затулин считает, что Договор "односторонне выгоден" Украине. "Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши, на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот Договор, Россия в 1997, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", - рассказал депутат.

По словам Затулина, тогда, в 90-е годы, российская сторона активно боролась против положения документа о границах.

"Мы говорили, что делать это нельзя, что, даже если мы на это согласны, нужно оговорить это гораздо более конкретными условиями, чего в Договоре нет", - отметил парламентарий.

Депутат предложил денонсировать договор в части, где страны признают территориальные границы друг друга.

"Наша трактовка Договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом Договоре, границ взаимосвязано с темой Договора - дружба, сотрудничество и партнерство. То есть, нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам". Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, что нам нужно, по крайней мере в части этого Договора, его денонсировать - в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ", - заявил Затулин.

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