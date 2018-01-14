В российском Адлере полицейские задержали и доставили в суд двух боевиков так называемой "ЛДНР". Теперь для них готовят депортацию на территорию Украины. Об этом сообщает 24 канал, со ссылкой на информресурсы сепаратистов.

Так, задержанными боевиками оказались 42-летний Виталий Мотков, который ранее проживал в Краматорске Донецкой области, а также 27-летний Максим Малый.

"Суть в том, что судья Адлерского районного Печенкин И.Ю., особо не разбираясь и в быстром порядке, несмотря на то, что сроки пребывания на территории РФ не были нарушены (у одного срок до 22.02, у второго 28.03), постановил депортировать вышеуказанных лиц в Украину, по месту их прописки, что является передачей "ополченцев" в лапы киевского режима", - говорится в сообщении сепаратистского издания.

Фото: 24tv.ua

Также сообщается о якобы неправомерном поведении российских правоохранителей в отношении задержанных боевиков.

"Получили информацию, что к Моткову подошли правоохранители и заковали в наручники, с формулировкой: "Ты не понравился нашему капитану". Кроме того, их так и не ознакомили с постановлениями судьи, ну и соответственно не выдали копии на руки, что также является нарушением процессуального порядка", – отмечает издание.

Заявление пестрит грамматическими ошибками, Фото: 24tv.ua

Также отмечается, что Мотков написал заявление о получении политического убежища в России.

Как сообщала "Страна", на выезде из "ДНР" задержали автомобиль со списками сепаратистов, жетоном "Востока" и патронами.

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