Южная Корея и КНДР на переговорах, намеченных на понедельник, 15 января обсудят визит северокорейской художественной труппы на Олимпиаду в Пхенчхане.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство "Ренхап".

Поскольку с обеих сторон будут присутствовать высокопоставленные чиновники, представляющие сферы культуры и искусства, есть вероятность, что будет обсуждаться совместное музыкальное выступление северо- и южнокорейских артистов. В частности, предполагается, что на гастроли в Пхенчхан могут отправить женскую группу "Моранбон", отбором участниц в которую раньше занимался лично Ким Чен Ын, а тексты песен одобряет правящая партия.

При этом на встрече в понедельник не будет обсуждаться участие в Олимпиаде спортсменов из КНДР. Этой теме планируется посвятить отдельные переговоры, однако их дата пока не назначена.

В начале января Сеул и Пхеньян начали переговоры с целью снижения напряженности между двумя странами и обеспечения безопасности предстоящей Олимпиады. Северная Корея также заявила о планах отправить на Игры "делегацию высокого ранга".

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что Южная Корея просит США вернуть ей ядерное оружие.