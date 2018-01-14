В Турции произошло не совсем обычное авиапроисшествие. Пассажирский самолет Boeing 737-800 (выполнял рейс из Анкары) съехал со взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Трабзона и каким-то чудом завис на краю обрыва.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Фото: hurriyetdailynews.com

На борту судна находились 162 пассажира и экипаж. Cреди пассажиров вспыхнула паника. По данным властей, всех удалось успешно эвакуировать.

"Все 162 пассажира и экипаж на борту были эвакуированы и находятся в безопасости", - сказал губернатор Трабзона Юсель Явуз.

Аэропорт Трабзона на время закрыли после инцидента, причина ЧП пока еще неизвестна.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, как в "Белавиа" прокомментировали ЧП со своим самолетом в "Борисполе".