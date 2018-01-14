В Турции Boeing выкатился со взлетки и завис над обрывом
В Турции произошло не совсем обычное авиапроисшествие. Пассажирский самолет Boeing 737-800 (выполнял рейс из Анкары) съехал со взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Трабзона и каким-то чудом завис на краю обрыва.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Фото: hurriyetdailynews.com
На борту судна находились 162 пассажира и экипаж. Cреди пассажиров вспыхнула паника. По данным властей, всех удалось успешно эвакуировать.
"Все 162 пассажира и экипаж на борту были эвакуированы и находятся в безопасости", - сказал губернатор Трабзона Юсель Явуз.
Аэропорт Трабзона на время закрыли после инцидента, причина ЧП пока еще неизвестна.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, как в "Белавиа" прокомментировали ЧП со своим самолетом в "Борисполе".
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