В субботу, 13 января, в Йоханнесбурге и Претории протестующие атаковали несколько магазинов H&M. Это произошло из-за рекламы, в которой митингующие увидели грубые проявления расизма. Об этом сообщает ВВС Украина.

Накануне шведский бренд одежды H&M обвинили в расизме после рекламы детской коллекции – они опубликовали изображение чернокожего мальчика в худи с надписью "крутая обезьянка в джунглях".

Те самые футболки из-за которых разгорелся скандал, фото: theguardian.com

Нападения на магазины координировала леворадикальная партия "Борцы за экономическую свободу". Полиция применила резиновые пули для разгона протестующих.

Компания уже извинилась за надпись, однако этого оказалось недостаточно, чтобі успокоить страсти.

"Время для извинений за расизм прошло. Должны быть последствия", - заявил представитель партии "Борцы за экономическую свободу" Мбусени Ндлози, добавив фото, на которых активисты врываются в магазины H&M.

Участники погромов разбили витрины, разбросали одежду и переворнули манекены. Из-за такой ​​бурной реакции на рекламу компания удалила изображение из своей коллекции и заменила его другим фото.

Фото: twitter.com/euronews

Пресс-секретарь H&M подтвердил, что изображение было удалено, добавив, что компания "просит прощения у всех, кого это могло оскорбить".

Как сообщала "Страна", бренд H&M извинился за оскорбительную надпись на одежде темнокожего мальчика.

Также Nivea попала в расистский скандал из-за отбеливающего крема и темнокожей модели.