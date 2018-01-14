В Киеве 24-летний мужчина получил по решению суда 4 года лишения свободы за ложное сообщение о заминировании спортивного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Киева на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в октябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о заминировании спортивного комплекса.

"Осмотрев здание и прилегающую территорию, правоохранители не нашли подозрительных вещей и веществ. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сразу установили "минера". Им оказался 24-летний уроженец Черниговской области", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Мужчина в суде полностью признал свою вину. Печерский районный суд вынес решение о лишении свободы на 4 года за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали мужчину, который заминировал электричку.

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