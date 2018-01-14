В понедельник, 15 января, в Чехии пройдет суд над секстремисткой из Femen Анжелиной Диаш, напавшей в пятницу с вульгарными криками на пришедшего голосовать президента страны Милоша Земана.

Об этом сообщила журналистам адвокат задержанной Луция Грда, пишет РИА Новости Украина.



"С точки зрения самой Диаш то, что произошло на избирательном участке, было ее миролюбивым, ненасильственным протестом. Она ни в коем случае не хотела никому как-либо навредить или даже приблизиться к президенту. Поэтому и руки держала наверху, чтобы было видно, что у нее нет никакого оружия", - сказала Грда.

Действия сотрудников президентской охраны феминистка, по словам адвоката, считает излишне ретивыми. "У нее после действий охраны всюду ушибы - на голове, на спине, на плече. К тому же охрана, по словам Диаш, сквернословила", - добавила Грда.

По словам адвоката, ее подзащитная специально приехала из Украины в Прагу на эту акцию, чтобы выразить свой протест против заигрываний Земана с властями России.

Суд начнется в 18.00 по киевскому времени.

После инцидента Земан сказал журналистам, что это честь для него, что Femen ранее атаковали Папу Римского.

Ранее мы писали, что напавшая на Земана секстремистка Femen назвалась журналистом "Украинской правды".