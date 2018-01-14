Бывший военнослужащий Брэдли Мэннинг, который сменил пол и стал Челси Мэннинг, хочет баллотироваться в Сенат США. Об этом сообщает Reuters.

Как известно, Брэдли Мэннинг был осужден за передачу секретных данных организации WikiLeaks. Во время пребывания в заключении военнослужащий проходил процедуру изменения пола.

Брэди-Челси будет претендовать на выдвижение от Демократической партии в штате Мэриленд. Выборы в Сенат в этом штате состоятся в ноябре 2018 года.

Сейчас пост сенатора от этого штата занимает демократ Бен Кардин и он уже заявил о своем намерении баллотироваться повторно.

Как сообщала "Страна", Барак Обама простил информатору WikiLeaks 32 года тюрьмы.

Ранее мы писали, что на обложке New York Times Magazine появится трансгендер Челси Мэннинг.

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