В Одессе студенты ВУЗов будут гулять до конца февраля. Продолжительные зимние каникулы, которые помогают сэкономить средства на отоплении, - обычная практика, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" представители одесских ВУЗов.

"Зимние каникулы по утвержденному в мае 2017 года графику учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются", - рассказали в пресс-службе Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. Там также добавили, что учебные планы построены таким образом, что не повлияют количество лекций и семинарских занятий. И напомнили, что практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011 - 2012 учебном году, а в дальнейшем стала обычной.

Аналогичные позиции высказали представители и учащиеся национального университета "Одесская юридическая академия", Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинском национальном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского и других.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Одессе, летом этого года впервые пройдет массовый заплыв Oceanman.

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