В португальском городе Вила-Нова-да-Раинья, на карточном турнире произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, еще десятки получили травмы. Об этом сообщает Reuters.

Мэр Хосе Антонио де Хесус уже заявил по ТВ, что более 60 человек принимали участие или смотрели карточный турнир в местном центре отдыха, когда начался пожар. Это двухэтажное здание, находящееся в 260 км к северо-востоку от Лиссабона.

Точная причина пожара пока не установлена. Предположительно, это могло произойти из-за взрыва отопительного котла.

Как сообщала "Страна", в Португалии во время тушения пожара рухнул вертолет, погиб пилот.

Ранее мы писали, что в лесных пожарах Португалии погибли 62 человека, в стране объявлен трехдневный траур.