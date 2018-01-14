В ночь на 14 января, в Сумах, произошла стрельба в магазине на улице Привокзальной. Стрелок был задержан патрулем полиции. Об этом сообщается в официальном Facebook сумской полиции.

"Патрулируя улицу, возле одного из магазинов, инспекторы заметили группу граждан, которые общались на слишком повышенных тонах. Стражи порядка остановились и направились к ним, чтобы предупредить, вероятно, дальнейшую драку. В этот момент из палатки, возле магазина, выбежало двое мужчин, один из которых пытался бросить в другого стулом.

Полицейские скомандовали всем остановиться. После этого другой человек бросился бежать, а гражданин, державший в руках стул, сообщил, что его оппонент стрелял в него и его товарища", - рассказали в полиции.

Задержанный стрелок и его оружие, фото: facebook.com/sumypolice

Инспекторы побежали за ним. Во время преследования стражи порядка заметили, что в руке беглеца действительно находится предмет, похожий на пистолет. Впоследствии, стражи порядка все же догнали и задержали беглеца.

"Как выяснилось, в магазине между задержанным и компанией граждан возник конфликт, который, предварительно, закончился четырьмя выстрелами из предмета, похожего на пистолет.

В результате стрельбы двое мужчин получили телесные повреждения. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции", - уточнили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

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