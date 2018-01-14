Двух нелегальных мигрантов из Бангладеш в субботу вечером, 13 января, недалеко от границы с Польшей, задержали пограничники Львовского отряда. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Нарушителей, которые намеревались незаконно пересечь границу, удалось обнаружить в результате реализации информации поступившей от сотрудников оперативных подразделений Госпогранслужбы. Мужчин, которые направлялись в сторону госграницы в ночных сумерках без документов, остановил за 1,5 км от границы пограничный наряд отдела "Рава-Русская"", - рассказали в пресс-службе.

Фото: dpsu.gov.ua

Задержанных, которые назвались гражданами Бангладеш, пограничники доставили в отдел пограничной службы с целью проведения фильтрационно-проверочных мероприятий и составления административно-процессуальных документов.

Как сообщала "Страна", пограничники поймали в Одессе группу нелегалов из Бангладеш.

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