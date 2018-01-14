Корейская нация должна осознать "гнусное нутро и агрессивную сущность США", которые "наращивают вооруженные силы против Севера". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство отмечает, что США наращивает вооруженные силы вокруг Корейского полуострова. В заявлении ЦТАК содержится обеспокоенность тем, что США направляют к Корейскому полуострову авианосцы "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" и намерены послать в западный район Тихого океана атомный авианосец "Стеннис".

Кроме того, по данным ЦТАК, к Корейскому полуострову стягиваются вертолетоносцы, способные высадить десант в масштабах одной дивизии.

"Все эти действия США напоминают волка, бродящего и выжидающего удобный момент у забора чужого дома, где справляют свадьбу, а для наших артиллеристов части "Хвасон", которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США, такие объекты являются наилучшей мишенью. Вся корейская нация должна точно осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США и решительно бороться против их попыток наращивания вооруженных сил и войны против Севера", - говорится в заявлении.

По мнению агентства, это является проявлением намерений США помешать положительным тенденциям, наметившимся в последнее время между двумя странами.

"Такая суета является неприязненным деянием, нацеленным обливать холодной водой атмосферу для оздоровления межкорейских отношений и провалить большое торжество нашей нации. Антиобъединительная сущность США ни на йоту не изменилась и сегодня. И на этот раз США для вида сказали, что они "поддерживают" переговоры между Севером и Югом, а в действительности пытаются преградить улучшение межкорейских отношений, мобилизуя крупномасштабные агрессивные вооруженные силы вокруг Корейского полуострова", - отмечается в заявлении.

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