В канун Старого Нового года под Харьковом произошел вопющий случай. Педофил надругался над девочкой, которая пришла щедровать. Работники Балаклейского отдела полиции установили личность злоумышленника в течение часа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

В субботу, 13 января около 13.00 по спецлинии "102" поступило сообщение от 29-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что неизвестный мужчина надругался над ее малолетней дочерью.

Через час злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 34-летний житель того же поселка, где проживает семья потерпевшей. Человек находится на учете врача психиатра и систематически проходит лечение в специализированном учреждении. Он женат и имеет ребенка.

Фото: hk.npu.gov.ua

Как рассказал начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук, днем ​​школьница вместе с младшим братом и бабушкой пошли щедровать по родному поселку. На улице к ним подошел незнакомец и предложил пощедровать у него.

Бабушка осталась на дворе ждать внуков. Вор завел детей в квартиру. Мальчик остался в коридоре. Мужчина завел девочку в спальню, где совершил развратные действия. Вернувшись домой, ребенок рассказал все матери, а она в свою очередь немедленно вызвала сотрудников полиции.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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