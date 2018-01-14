На Волыни, в селе Змиенец произошло огненное ЧП. Здесь сожгли машину дочери заместителя председателя Волынского окружного амдинистративного суда Виктора Мачульського.

Чрезвычайное происшествие произошло в ночь на субботу, 13 января, сообщает портал Волынь24.

Несколько машин пожарных прибыли по вызову к одному из особняков в селе Змиенец около 02:00.

"Поджог, облили чем-то. Говорят, нашли факел или коктейль Молотова", - рассказал один из соседей Мачульских.

В управлении ГосЧС в Волынской области подтвердили факт пожара.

"В 01:50 поступило сообщение от жителей села Змиенец о пожаре в одном из хозяйств села. На место выехали по одному отделению с 2 ближайших пожарных частей города Луцка. В 01:58 спасатели прибыли на место. В 02:01 - локализовали пожар, в 02:25 -ликвидировали", - сообщили пожарные.

Как выяснилось, сгорел внедорожник Mitsubishi. Огонь также перекинулся на рядом расположенную летнюю кухню.

Напомним, что ранее в Николаеве преступники пытались устроить массовый поджог автомобилей на стоянке.

Также "Страна" рассказывала, что полиция Одессы назвала ночные поджоги авто в городе "криминальными разборками".