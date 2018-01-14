На Старый Новый год в Украине без осадков, температура до 11 градусов мороза
В Украине в ближайшие сутки 14 января погоду будет определять холодная, преимущественно сухая воздушная масса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Киеве 14 января ночью без осадков - мороз; температура воздуха ночью от 9° до 10°С мороза, днем - 3°... - 5°С мороза.
Фото: meteo.gov.ua
В центральных областях преимущественно осадков не будет. Температура днем от 3° до 5°С мороза, ночью - от 8° до 10°С мороза.
На севере Украины синоптики прогнозируют холодную погоду, без осадков ночью 6° до 8°С мороза, днем - от 1° до 3°С мороза.
В восточных областях Украины ожидается морозная холодная погода. Температура днем от 3° до 5°С мороза, ночью - от 9° до 11°С мороза.
В южных областях ожидается небольшой снег и морозная погода. Температура ночью от 8° до 10°С мороза, днём от 2° до 4°С мороза.
В западных областях синоптики прогнозируют сухую холодную погоду. Температура ночью от 7° до 9°С мороза, днём от 2° до 4°С мороза.
Как сообщала "Страна", с середины января синоптик обещает Украине снегопады, ветер и лютый мороз до - 25 градусов.
Ранее мы писали, что на следующей неделе Украину накроет мощный снегопад.