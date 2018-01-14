Президент мадридского Реала Флорентино Перес заинтересован в покупке бразильского форварда французского клуба ПСЖ Неймара. И ради заключения сделки "галактикос" рассматривают различные варианты, чтобы убедить парижан.

Об этом сообщает Cadena SER.

Отмечается, что испанский клуб готов включить в сделку по Неймару своего португальского форварда Криштиану Роналду, чтобы убедить ПСЖ продать бразильца.

Трансфер должен состояться после чемпионата мира 2018 года.

Напомним, что ранее "Страна" сообщала, что форвард "Реала" Криштиану Роналду может перебраться в "ПСЖ" вслед за Неймаром из "Барсы" за 400 миллионов евро.

Также мы рассказывали, что Роналду рассказал, что будет делать, когда повесит бутсы на гвоздь.

"Я бы хотел заниматься съемкой фильмов. У меня есть отели, спортивные залы, своя линия одежды. Я вижу себя в качестве бизнесмена. Сейчас я сосредоточен на том, что делаю. Хотя я ясно знаю, что рано или поздно настанет момент уйти. Моя жизнь после футбола будет прекрасной, я уверен. Я говорю не о деньгах, а о том, что буду получать удовольствие от других занятий", - заявил Роналду.