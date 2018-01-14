Американский эсминец Carney покинул акваторию Черного моря
Американский эсминец Carney (DDG64), который 8 января пришвартовался у причала нового терминала Одесского порта на Карантинном молу, покинул Черное море. Соответствующие фото опубликовали на портал Yoruk Isik в Тwitter.
Военный корабль наблюдали, когда он переходил пролив Босфор.
Фото: twitter.com/YorukIsik
Это стало четвертым визитом в Черноморскую акваторию эсминца Carney за последние несколько лет.
Carney - современный американский эсминец - один из четырех кораблей шестого флота ВМС США, которые должны стать основой для развертывания элементов системы ПРО в Европе.
Как сообщала "Страна", в Черном море украинские вертолеты садились на борт американского эсминца.
Ранее мы писали, что появились фото американского эсминца USS Carney у причала порта Одессы.