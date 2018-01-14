Американский эсминец Carney (DDG64), который 8 января пришвартовался у причала нового терминала Одесского порта на Карантинном молу, покинул Черное море. Соответствующие фото опубликовали на портал Yoruk Isik в Тwitter.

Военный корабль наблюдали, когда он переходил пролив Босфор.

Фото: twitter.com/YorukIsik

Это стало четвертым визитом в Черноморскую акваторию эсминца Carney за последние несколько лет.

Carney - современный американский эсминец - один из четырех кораблей шестого флота ВМС США, которые должны стать основой для развертывания элементов системы ПРО в Европе.

Как сообщала "Страна", в Черном море украинские вертолеты садились на борт американского эсминца.

Ранее мы писали, что появились фото американского эсминца USS Carney у причала порта Одессы.