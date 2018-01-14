Управляющий директор международной криптовалютной биржи EXMO LLP Павел Лернер был отпущен на свободу похитителями после того, как перечислил на указанные киднепперами кошельки эквивалент денежных средств в размере двух, а не одного миллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании "Страны", посвященному обстоятельствам похищения, выкупа и освобождения известного специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий. Он исчез 26 декабря, а о том, что Лернер объявился стало известно 29 декабря.

Напомним, что постфактум освобождения Лернера близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил британским журналистам - его отпустили после того, как Павел внес требуемую похитителями сумму.

Сам Лернер проигнорировал вопрос, во сколько на самом деле обошлась ему "покупка" собственной свободы. В комментарии "Стране" он подтвердил, что преступники выбросили его на трассе за Киевом. Павел говорит - оказавшись за городом, но на свободе, он добрался в столицу на такси.

"У меня были (финансовые - Прим. Ред.) средства с собой", - отмечает Лернер. Известно, что злоумышленники отняли два мобильных телефона и компьютер программиста. При этом, СЕО криптовалютной биржи отказался говорить о "цене" своей свободы.

За него это ранее сделал Антон Геращенко. По его словам, освобождение стоило управляющему директору ЕХМО в 77 биткойнов.

"Его похитила вооруженная банда с целью вымогательства биткоинов. У нас есть оперативная информация о том, что заплатил более $1 млн в биткоин-эквиваленте", - цитировала Геращенко газета Financial Times.

По данным собеседников "Страны", знакомых с материалами уголовного производства по факту похищения Лернера, бывший советник главы МВД предоставил СМИ некорректную информацию.

"Лернер был опрошен и заявил, что его вынудили перечислить на указанный номер кошелька 160 биткоинов. Суммарно речь идет о денежном эквиваленте на сумму более $2 млн. Это все есть в деле", - говорит наш источник.

С какой целью Геращенко уменьшил в два раза сумму откупных - неясно. На вопрос корреспондента "Страны" о деталях "дела Лернера", отправленный ему в мессенджере Facebook, Антон Юрьевич не ответил.

Тем временем, официально поиски похитителей программиста Павла Лернера все еще продолжаются. Но в МВД не тешат общественность надеждами на этот счет. Дескать, поскольку преступники забрали выкуп в биткоинах, отследить их местонахождение по финансовой цепочке невозможно. Полиция ищет другие зацепки в деле.