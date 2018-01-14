Вооруженные автоматами люди, которые 26 декабря на Оболони похитили управляющего директора криптовалютной биржи Павла Лернера, в момент задержания представились ему сотрудниками Службы безопасности Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту "Страны" рассказал сам IT-специалист. Мужчина перестал выходить на связь днем 26 декабря, и только 29 декабря объявился. После своего освобождения он долгое время предпочитал хранить молчание о случившемся с ним, сделав исключение для нашего издания.

С помощью Лернера, а также благодаря источникам в "криптотусовке", правоохранительных органах и юридических кругах "Страна" собрала воедино подробности загадочного похищения известного IT-специалиста. Ряд деталей этой запутанной истории свидетельствуют - за киднеппингом, возможно, стоят сотрудники силовых структур.

"Я был похищен неизвестными людьми после того, как вышел из машины знакомого мне водителя. Неизвестные назвали себя представителями спецслужбы, их лица я не рассмотрел. После похищения я содержался в подвальном помещении, где на меня оказывалось психологическое давление. Моя свобода была полностью ограничена, а руки - закованы в наручники", - описывает произошедшее с ним похищение Лернер.

По данным источников нашего издания в полиции, само похищение управляющего директора ЕХМО происходило прямо на глазах у его новых украинских друзей. Сам киднеппинг уложился в несколько секунд. Шестеро неизвестных в темной одежде, масках на лицах и оружием наперевес подбежали к Павлу и закричали, что представляют Службу безопасности Украины. Силой они впихнули Павла в микроавтобус марки Mercedes-Benz Vito, после чего машина с похищенным внутри рванула с места. По данному факту было возбуждено уголовное дело с правовой квалификацией по ч.2 ст.146 УК Украины - "похищение человека".

Выяснилось, что Лернер оказался на свободе в ночь с 27 на 28 декабря.

Он говорит "Стране" - чувствует себя сегодня "относительно безопасно", ведь к нему приставлена государственная охрана. Впрочем, оценить уровень доверия Павла к его "опекунам" из госструктур позволяет его комментарией о планах на будущее. Лернер заявил, что в ближайшее время он планирует покинуть Киев и в целом - Украину. Вернется ли обратно программист после всего случившегося с ним - большой вопрос.

"Спасибо (криптовалютному - Прим. Ред.) сообществу за участие и сопереживание моей судьбе. После освобождения я получил много слов поддержки. Коллеги, с которыми я общался, тоже поддерживали меня", - отметил программист.

Опрошенные представители "криптотусовки" склоняются к версии, что за его похищением действительно могут стоять сотрудники одного из отделов управления котрразведки СБУ. Очевидно, что похищение было совершено как минимум для требования выкупа и присвоения криптовалютных кошельков.

Организаторы и их мотивы на данный момент неизвестны. Оказавшись на свободе, управляющий директор криптовалютной биржы заявил "Стране" - версий киднеппинга он не имеет. И добавил, что не считает свое похищение организованным со стороны действующих или бывших сотрудников украинских спецслужб.

"Мне трудно давать какие-то советы и делать предположения в ситуации, которая приключилась со мной", - резюмировал программист.