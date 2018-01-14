Дети начинают узнавать себя в зеркале, когда им около года, а дельфины способны на это уже в семь месяцев. Об этом сообщает Naked Science.

Ученые описали, как самка дельфина по кличек Бейли в возрасти 7 месяцев постоянно крутилась вокруг себя, подплывала близко к зеркалу в океанариуме и, почти касаясь его глазом, надолго замирала, заглядывала себе в рот и показывала отражению язык.

Самцу по кличке Фостер, было уже 14 месяцев, когда исследование началось. Он, как и Бейли, уже понимал, что в зеркале отражается он сам: он тоже подплывал близко к зеркалу, изгибался перед отражением и пускал пузыри.

Навык узнавания себя в зеркале развивается в три стадии:

1) знакомство с зеркалом,

2) испытание отражения на соответствие (животные двигаются и проверяют, повторит ли отражение их движения),

3) использование зеркала для изучения себя. На третьей стадии животное учится использовать зеркало, чтобы увидеть то, что нельзя увидеть без него.

Чтобы доказать переход к третьей стадии, обычно используют тест с меткой: на теле рисуют или крепят яркую метку, которую животное не может заметить без зеркала.

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