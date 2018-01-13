В субботу, 13 января, турецкие военные открыли огонь по позициям курдов в провинции Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Турецкая артиллерия сосредоточена у городов Рейханлы и Кырыкхан, расположенных в приграничной провинции Хатай. Для укрепления позиций турецкой армии в Рейханлы были переброшены танки.

Сообщается, что обстрел также велся с наблюдательного пункта вооруженных сил Турции в провинции Идлиб, размещенного там в рамках создания зон деэскалации в Сирии.

Было произведено не менее 36 залпов по позициям курдских отрядов.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что Турция готова в течение недели провести военную операцию против курдов в Африне и Манбидже.

По мнению Эрдогана, курдские отряды самообороны пытаются создать "террористический коридор" на южной границе Турции. "С помощью операции "Щит Евфрата" мы перекрыли террористический коридор в центре Сирии. Операция "Идлиб" обрежет западное крыло", - пояснил Эрдоган.

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