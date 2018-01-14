В этом году в Одессе, впервые в стране, пройдет один из этапов популярного мирового водного марафона Oceanman. Дистанция марафона от полутора до пятнадцати километров. Он проводится ежегодно во многих странах мира и собирает по несколько тысяч пловцов, которые плывут в морях возле побережья Испании, Италии, Малайзии, Греции и других стран.

Как передает 24 канал, этим летом людей океана впервые будет встречать и Одесса. Участие в заплывах могут принимать и профессионалы, и любители.

Самостоятельно готовиться к таким масштабным заплывам не рекомендуется. К регистрации и старту также не допустят без сертификата и гарантии тренера.

Регистрация на сам заплыв платная - от 50 до 200 евро.

Напомним, что "Страна" сообщала ранее, что Одесса отметила День города при повышенных мерах безопасности.

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